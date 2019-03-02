Первый истребитель производства Турции представят публике в 2023 году
11:30 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в 2023 году, а в 2026 совершить первый испытательный полет. Об этом заявил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай.
"Презентация первого турецкого истребителя произойдет в 2023 году. Мы сможем увидеть его в небе уже в 2026 году. В 2031 году они поступят на вооружение Турции", - приводит слова политика Анатолийское агентство.
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