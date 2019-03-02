Генштаб ВС России назвал задачу, которой желательно заниматься военным ученым
12:40 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса.
По его словам, США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса. "Военные ученые должны активизировать исследования по поиску и внедрению новых способов применения перспективного вооружения, а также обоснованию форм противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса", - сказал Герасимов в субботу на конференции, посвященной развитию военной стратегии.
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