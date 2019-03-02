Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву с официальным визитом
13:20 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле совершит свой первый официальный визит в Россию с 5 по 7 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНЕСКО, поступившем в субботу в ТАСС.
"Целью этого визита является подтверждение связей между ЮНЕСКО и Россией, чье участие в деятельности ЮНЕСКО является историческим, во всех областях компетенций организации", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что генеральный директор планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "для двусторонней встречи, что предоставит возможность обсудить укрепление существующего партнерства в таких важных областях, как наука, мировой океан, искусственный интеллект, наследие и культура".
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