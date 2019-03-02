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НОВОСТИ

Жореса Алферова похоронят в окрестностях Санкт-Петербурга

14:15 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский лауреат Жорес Алферов будет похоронен на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили ТАСС в администрации города. На этом же кладбище летом 2017 года был похоронен писатель Даниил Гранин.


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