Жореса Алферова похоронят в окрестностях Санкт-Петербурга
14:15 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевский лауреат Жорес Алферов будет похоронен на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили ТАСС в администрации города. На этом же кладбище летом 2017 года был похоронен писатель Даниил Гранин.
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