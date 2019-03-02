Кудрин: У нас в России нет чувства налогоплательщика...
15:05 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чувство налогоплательщика мало развито в России, люди не интересуются тем, куда уходят их налоги. А 50% опрошенных ведомством считает, что Счетная палата занимается подсчетом голосов на выборах. Такое мнение выразил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.
"У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать как вообще деньги распределены", - сказал глава СП.
Он отметил, что без поддержки гражданского общества, которое интересуется как реализуются национальные цели, сложно будет достичь высоких результатов.
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