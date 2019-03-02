Минобороны Великобритании прояснило, что может быть опаснее ядерного оружия
15:45 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кибератаки представляют большую угрозу, чем ядерное оружие, поэтому их применение должно быть ограничено нормами международного права. Такое мнение высказал замминистра Минобороны Великобритании Тобиас Элвуд в интервью газете "Таймс", опубликованном в субботу.
"<...> подобные атаки будут продолжаться, и это большая угроза, нежели ядерное оружие. В случае с ядерным оружием мы все имеем представление о том, когда и где его следует применить, есть правила и моральные нормы. Лишь немногие страны обладают ядерным оружием, но кибероружие могут использовать не только государства, что происходит постоянно, но также и негосударственные структуры. Любой может ударить по бизнесу, атаковать Национальную службу здравоохранения или парламент... и какое будет наказание за это?", - задался вопросом британский политик.
По его мнению, следует определить "новые правила, в частности в отношении данных, информационных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций". "В настоящее время не существует международных норм, касающихся вмешательства в выборы или кражи интеллектуальной собственности. Нам необходимы новые Женевские конвенции, которые бы четко определяли характеристики этих нелегальных нападений", - уверен представитель Минобороны.
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