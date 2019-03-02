Вряд ли Константинополь что-то еще получит от Украины... - Иларион

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриархат стал неинтересен украинской власти, так как выполнил свою задачу в ее понимании. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Думаю, что для украинской власти Константинополь стан неинтересен после того, как он выполнил свое дело и предоставил так называемый томос об автокефалии главе раскольников. Я думаю, что если Константинополь хотел что- то получить от Украины, то это, наверное, надо было делать до того, как был выдан томос. Вряд ли теперь что-то они получат сверх того, что уже получили", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, Константинопольскому патриархату не удастся отозвать томос, "сохранив лицо". "Если теперь все это отыгрывать назад, то вряд ли Константинополь на это пойдет.