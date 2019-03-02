Вице-президент США: Мы снова лидируем в космосе, благодаря NASA и Space X
17:55 02.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск в беспилотном режиме нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) приблизил Соединенные Штаты к возобновлению собственных пилотируемых полетов в космос. Такое мнение высказал в субботу вице-президент США Майкл Пенс на своей странице в сети "Твиттер".
"Под руководством президента мы снова лидируем в космосе. Поздравляю НАСА и SpaceX с сегодняшним успешным запуском корабля Crew Dragon - он приближает нас на один шаг к тому, чтобы отправлять американских астронавтов в космос с американской территории и на американских ракетах", - написал он.
Первый запуск нового корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 ("Фэлкон-9") компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А.
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