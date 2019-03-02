В Париже "Желтые жилеты" устроили очередную многотысячную акцию протеста

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5,5 тыс. человек вышли к середине субботы на улицы Франции на 16-ю общенациональную акцию протеста "желтых жилетов". Такие данные на 14:00 по парижскому времени (16:00 мск) привели в МВД страны.

Там уточнили, что более 1,3 тыс. манифестантов принимают участие в акции в Париже. Это, как отметили в министерстве, в несколько раз меньше, чем в прошлую субботу. Число задержанных в ходе парижской акции к настоящему моменту составило девять человек.

В стране прошло уже 15 общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка. Не обошлось без инцидентов и в 16-ю субботу. В Нанте на западе Франции стражи порядка применили слезоточивый газ против "желтых жилетов", попытавшихся уйти с согласованного местными властями маршрута и выйти на центральные улицы.