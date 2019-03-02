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Stern: Сбить "Циркон" возможно только лазером с помощью электронных ПВО

20:28 02.03.2019 Источник: BFM.ru

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна уничтожить Пентагон всего за пять минут. Обозреватель немецкого журнала Stern Гернот Крампер написал в авторской статье, что ракета оказалась намного быстрее и смертоноснее, чем ее оценили западные специалисты.

«Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его», — говорится в статье. По информации издания, западные эксперты предполагали, что скорость «Циркона» не будет превышать шести тысяч километров в час. Однако ракета превзошла эти ожидания: ее скорость, а также радиус действия в тысячу километров делают перехват невозможным.

«Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы ПВО и лазерное оружие», — заключил Крампер. / BFM.ru

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