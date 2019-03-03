США и Южная Корея отказались от совместных военных учений
08:35 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.
Согласно его информации, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора в субботу между южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.
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