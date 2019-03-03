США и Южная Корея отказались от совместных военных учений

08:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Согласно его информации, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора в субботу между южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.