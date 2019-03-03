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Боевики атаковали позиции сирийской армии в провинции Хама

13:15 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики атаковали в воскресенье позиции сирийской армии в провинции Хама. Как сообщило агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате случившегося несколько военнослужащих погибли и получили ранения.

"Вооруженные террористические группировки атаковали в 01:30 по местному времени (02:30 мск) некоторые из наших военных позиций в районе Эль-Масасна в провинции Хама", - приводит агентство заявление источника. Армейским подразделениям удалось отразить атаку боевиков, нанеся им потери в живой силе и технике.

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