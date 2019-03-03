Власти Малайзии готовы возобновить поиски пропавшего "Боинга"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Малайзии готовы рассмотреть предложения о способах поиска пропавшего пассажирского "Боинга", если они будут заслуживать доверие, и в случае необходимости возобновить поисковые операции. Об этом рассказал в воскресенье министр транспорта страны Энтони Локе Сиеу Фук во время траурной церемонии в связи с пятилетием с момента таинственного исчезновения лайнера авиакомпании Malaysia Airlines.

"Если будут представлены предложения, заслуживающие доверие, то мы готовы их рассмотреть, - приводит его слова издание "Стар". - Не нужно полагать, что мы сидим и бездействуем".

Он также указал, что предпочтительным вариантом остается сотрудничество с американской компанией Ocean Infinity, которая уже проводила поиски в прошлом году. "За прошедший год (с момента последних поисков - прим. ТАСС), возможно, у них появились новые технологии", - сказал глава Минтранса. В то же время он подчеркнул, что видит возможным партнерство "по аналогичной формуле: оплата только при положительном результате операции".

Малайзийский "Боинг" в ночь на 8 марта 2014 года через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с экранов радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли. В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. квадратных километров, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. Поиски в океане были остановлены год назад, тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета.

В начале прошлого года года малайзийские власти подписали соглашение с американской компанией Ocean Infinity о возобновлении поисков самолета. Для этого было зафрахтовано судно Seabed Constructor, оснащенное восемью автономными аппаратами, способными обследовать дно на самых больших глубинах. Поиски начались 22 января и завершились безрезультатно в конце мая.