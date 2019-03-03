Путин: Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных, спортивных мероприятий

15:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные спортивные мероприятия призваны объединять народы, а не разъединять их. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.

"Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных, спортивных мероприятий, которые призваны объединять страны, людей, народы, а не разъединять их. Вот это огромная гуманитарная миссия спорта. Я не сомневаюсь, что так и будет, в том числе и наша страна будет вносить свой вклад в эту работу, и нас ждут большие крупные соревнования в разных видах спорта и разных уровней, это точно будет. Вы уже слышали, наверное, мы выставили официальную заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге, у нас план большой, календарь ", - сказал президент, отвечая на вопрос о планах по проведению новых мероприятий.

Ранее Владимир Путин высказал уверенность, что РФ смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

"Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво", - сказал он на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта. Путин заверил, что если федерация доверит проведение этих соревнований РФ, то для подготовки к ним создадут специальную программу.