Путин: Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных, спортивных мероприятий
15:01 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупные спортивные мероприятия призваны объединять народы, а не разъединять их. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.
"Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных, спортивных мероприятий, которые призваны объединять страны, людей, народы, а не разъединять их. Вот это огромная гуманитарная миссия спорта. Я не сомневаюсь, что так и будет, в том числе и наша страна будет вносить свой вклад в эту работу, и нас ждут большие крупные соревнования в разных видах спорта и разных уровней, это точно будет. Вы уже слышали, наверное, мы выставили официальную заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге, у нас план большой, календарь ", - сказал президент, отвечая на вопрос о планах по проведению новых мероприятий.
Ранее Владимир Путин высказал уверенность, что РФ смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.
"Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво", - сказал он на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта. Путин заверил, что если федерация доверит проведение этих соревнований РФ, то для подготовки к ним создадут специальную программу.
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