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Женское такси появится в Чечне

15:30 03.03.2019 Источник: НГ-Online

В Чечне появится женское такси. Соответствующий проект был одобрен на заседании Кредитного комитета Фонда Зайеда, передает Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

Сообщается, что женское такси будет очень удобно с позиции религиозных норм. Водителями такого такси также будут женщины.

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