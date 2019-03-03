Женское такси появится в Чечне

15:30 Источник: НГ-Online

В Чечне появится женское такси. Соответствующий проект был одобрен на заседании Кредитного комитета Фонда Зайеда, передает Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

Сообщается, что женское такси будет очень удобно с позиции религиозных норм. Водителями такого такси также будут женщины.