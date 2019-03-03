Снегопад в Москве продолжится ночью

16:30 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Высота снежного покрова в Москве к утру понедельника может увеличиться до 5 см. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«К утру в Москве выпало до 2 см снега. Снегопад продолжится и принесет до 3 см снега днем и 1-2 см в предстоящую ночь. В городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов. Все снегосплавные пункты ведут прием и утилизацию снега», - говорится в сообщении.



Отмечается, что под особым контролем коммунальных служб находится уборка снега со скатных кровель с целью недопущения образования наледи.