Нетаньяху рассказал об основной теме переговоров с Путиным

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье министрам своего правительства, что основной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 27 февраля был Иран. С соответствующим заявлением премьер выступил на еженедельном заседании своего кабинета.

"На неделе я встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Основой наших обсуждений был иранский вопрос. Я однозначно дал понять, что Израиль не допустит создания иранского военного плацдарма в Сирии, что мы (Израиль - прим. ТАСС) продолжим военные действия против Ирана", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

"Мы договорились о продолжении координации действий между российской армией и Армией обороны Израиля, а также о достижении общей цели - выводе из Сирии иностранных войск, введенных после начала гражданской войны. Мы договорились создать общую группу, которая совместно с другими источниками будет работать для достижения этой цели", - продолжил израильский премьер.

Визит Нетаньяху 27 февраля в РФ стал первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже.