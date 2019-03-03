Нетаньяху рассказал об основной теме переговоров с Путиным
17:30 03.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье министрам своего правительства, что основной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 27 февраля был Иран. С соответствующим заявлением премьер выступил на еженедельном заседании своего кабинета.
"На неделе я встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Основой наших обсуждений был иранский вопрос. Я однозначно дал понять, что Израиль не допустит создания иранского военного плацдарма в Сирии, что мы (Израиль - прим. ТАСС) продолжим военные действия против Ирана", - цитирует высказывания Нетаньяху его пресс-служба.
"Мы договорились о продолжении координации действий между российской армией и Армией обороны Израиля, а также о достижении общей цели - выводе из Сирии иностранных войск, введенных после начала гражданской войны. Мы договорились создать общую группу, которая совместно с другими источниками будет работать для достижения этой цели", - продолжил израильский премьер.
Визит Нетаньяху 27 февраля в РФ стал первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже.
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