Посол России в Лондоне ждет извинений от британской газеты

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ожидает официальных извинений за клевету в его адрес от газеты "Мейл он санди". Об этом говорится в предоставленной в воскресенье посольством ТАСС копии письма главному редактору британского издания.

"Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью- Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. А. В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью. <...> Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", - говорится в послании.

Раннее в воскресенье британская газета "Мейл он санди" выступила с утверждениями о том, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.