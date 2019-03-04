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Газопровод через Болгарию не должен повторить судьбу "Южного потока" - Медведев

07:01 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по данному маршруту. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего визита в Софию.

"Новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока". Так что решение о продлении "Турецкого потока" через болгарскую территорию зависит от того, удастся ли Софии получить твердые гарантии, что ЕС не будет чинить препятствия планам поставок газа по новому газопроводу", - сказал Медведев.

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