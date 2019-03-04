МИД РФ: "Дело Скрипалей" будет доведено до логического завершения
07:15 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не "спустит на тормозах" историю с предполагаемым Великобританией отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном в понедельник интервью газете "Комсомольская правда".
Она указала на абсурдность сокрытия британской стороной подробностей возможного отравления Скрипалей, отметив, что российское дипведомство не может получить ответы на "самые простые вопросы". "Абсурдность - это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней. Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился", - заявила дипломат.
Она предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информации о том, что случилось со Скрипалями: "Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения".
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