СМИ: Западная коалиция снова бомбила сирийскую провинцию фосфорными бомбами
07:30 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты западной коалиции во главе с США вновь нанесли в воскресенье удары по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Об этом сообщило агентство САНА.
По его информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые, их число не приводится.
В субботу ВВС коалиции уже наносили удар по этому району с применением фосфорных бомб, о его последствиях не сообщалось.
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