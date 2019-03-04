СМИ: Западная коалиция снова бомбила сирийскую провинцию фосфорными бомбами

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты западной коалиции во главе с США вновь нанесли в воскресенье удары по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Об этом сообщило агентство САНА.

По его информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые, их число не приводится.

В субботу ВВС коалиции уже наносили удар по этому району с применением фосфорных бомб, о его последствиях не сообщалось.