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СМИ: Западная коалиция снова бомбила сирийскую провинцию фосфорными бомбами

07:30 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты западной коалиции во главе с США вновь нанесли в воскресенье удары по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив боеприпасы с запрещенным белым фосфором. Об этом сообщило агентство САНА.

По его информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые, их число не приводится.

В субботу ВВС коалиции уже наносили удар по этому району с применением фосфорных бомб, о его последствиях не сообщалось.

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