WP: Администрация Трампа не хочет, чтобы арабские страны восстановили дипотношения с Сирией
07:23 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом после того, как он фактически стал победителем в гражданской войне, натыкаются на сопротивление Соединенных Штатов, прибегающих в том числе к угрозам санкций. Об этом сообщает в воскресенье газета "Вашингтон пост", ссылаясь на американские дипломатические источники.
Издание пишет, что отправной точкой стало решение Объединенных Арабских Эмиратов, объявивших 27 декабря 2018 года об открытии своего посольства в Дамаске, которое прекратило деятельность в 2011 году с началом конфликта в Сирии. После этого многие другие арабские страны начали также проявлять стремление наладить отношения с президентом Сирии.
Причина, по словам издания, заключается в том, что те, кто изначально поддержал внутриполитических противников Асада, теперь сталкиваются с реальностью, которая заключается в том, что он в обозримом будущем с большой степенью вероятности останется у власти. Однако администрация президента США Дональда Трампа пытается активно отговаривать своих союзников в арабском мире от попыток сближения с Сирией. В ход идут, в частности, угрозы санкций, отмечает газета.
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