Более двух десятков человек стали жертвами торнадо в Алабаме
07:50 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском штате Алабама. Об этом сообщил в воскресенье агентству Ассошиэйтед Пресс (АП) шериф округа Ли Джей Джонс.
По его данным, власти считают, что число жертв может увеличиться. Спасательные службы приостановили поиски из-за наступления ночи в этой части США и опасных погодных условий. Поисковая операция будет возобновлена с рассветом.
Ранее Джонс информировал о 14 погибших. Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет, имеются ли россияне среди пострадавших.
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