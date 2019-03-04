Более двух десятков человек стали жертвами торнадо в Алабаме

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском штате Алабама. Об этом сообщил в воскресенье агентству Ассошиэйтед Пресс (АП) шериф округа Ли Джей Джонс.

По его данным, власти считают, что число жертв может увеличиться. Спасательные службы приостановили поиски из-за наступления ночи в этой части США и опасных погодных условий. Поисковая операция будет возобновлена с рассветом.

Ранее Джонс информировал о 14 погибших. Генконсульство РФ в Хьюстоне проверяет, имеются ли россияне среди пострадавших.