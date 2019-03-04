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Япония готовится к поставкам на рынок своего первого за 50 лет пассажирского самолета

08:05 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый японский ближнемагистральный лайнер Mitsubishi Regional Jet (MRJ) начал проходить тестовые полеты в США в преддверии намеченных на 2020 год первых поставок заказчикам. Об этом сообщило в понедельник агентство Киодо.

Испытания проходят в штате Вашингтон на базе японской компании Mitsubishi Aircraft. У самолета проверят работу двигателя в различных режимах, а также других систем. В течение года в США прилетят еще два самолета MRJ также для участия в испытаниях. Окончательно процесс сертификации лайнера планируется завершить в следующем году. Тогда, как ожидается, он начнет поступать к заказавшим его авиакомпаниям.

MRJ - это первый более чем за 50 лет пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 до 3,4 тыс. км. В зависимости от модификации самолет способен принять на борт до 90 пассажиров.

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