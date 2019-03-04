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Мокрый снег и нулевую температуру прогнозируют синоптики в Москве в понедельник

08:30 04.03.2019

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Это значит, что москвичей ждет пасмурная погода с небольшим влажными снегопадом (не более 1,5 мм осадков), вечером, переходящим в смешанную фазу, и ощутимым повышением температурного фона до климатической нормы начала марта.

Днем облачно, временами небольшой снег, вечером мокрый снег. Температура воздуха в столице около 0°, в Подмосковье -2…+3°. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Относительная влажность 83-88%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 730 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".

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