Министр обороны Германии рассказала кто кому и чем угрожает
08:50 04.03.2019 Источник: РБК
Китайские ракеты представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении. Об этом глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью журналу FOCUS.
«Россия должна проявить интерес к тому, чтобы вовлечь Китай в новый договор о ракетах. Потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — ответила фон дер Ляйен на вопрос о необходимости для Китая участвовать в соглашении, которое придет на смену Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), - пишет РБК.
Увеличение расходов Китая на национальную оборону соответствует потребностям страны в обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности, что не представляет угрозы для других стран. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил представитель второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва Чжан Есуй, сообщает с места событий корр. ТАСС.
"Китай привержен делу обеспечения мирного развития, - сказал Чжан Есуй. - Расходы КНР на национальную оборону соответствуют потребностям в обеспечении суверенитета страны, ее безопасности и территориальной целостности. Это не является угрозой для других стран".
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