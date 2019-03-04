Политические партии, НКО и профсоюзы на жизнь россиян почти не влияют - опрос
08:40 04.03.2019
Левада-центр представил итоги всероссийского опроса, касающегося общественной роли различных институтов. Их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. За два года, с января 2017 года, оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом президент остается самым влиятельным институтом, с точки зрения респондентов, - сообщает РБК.
В тройку лидеров также по-прежнему входят армия (ее оценка остается неизменной — 4,1 балла) и ФСБ (снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла).
Среди самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал ВЦИОМ: согласно его данным, 98% россиян не обращались к ним за помощью при трудовых конфликтах.
НОВОСТИ
- 10:05 04.03.2019
- Тимошенко выступает за нормализацию отношений с РФ - источник
- 10:00 04.03.2019
- Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады - СМИ
- 09:32 04.03.2019
- На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
- 09:20 04.03.2019
- В "Нафтогазе" считают возможной полную утрату газового транзита
- 09:05 04.03.2019
- WSJ сообщила детали готовящейся торговой сделки США и КНР
- 09:00 04.03.2019
- Трамп назвал слушания с Коэном возможной причиной неуспеха саммита в Ханое
- 08:50 04.03.2019
- Министр обороны Германии рассказала кто кому и чем угрожает
- 08:30 04.03.2019
- Мокрый снег и нулевую температуру прогнозируют синоптики в Москве в понедельник
- 08:05 04.03.2019
- Япония готовится к поставкам на рынок своего первого за 50 лет пассажирского самолета
- 07:50 04.03.2019
- Более двух десятков человек стали жертвами торнадо в Алабаме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать