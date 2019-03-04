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Трамп назвал слушания с Коэном возможной причиной неуспеха саммита в Ханое

09:00 04.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп высказал возможную причину "ухода" во время встречи с Ким Чен Ыном на саммите в Ханое. Он утверждает, что на это могли повлиять открытые слушания с участием бывшего адвоката президента Майкла Коэна, организованные демократами, сообщает Коммерсантъ.

«Проведение демократами открытых слушаний с участием осужденного лжеца и жулика в то же самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, возможно, новый уровень низости в американской политике, и это могло поспособствовать "уходу". Никогда такого не делали, когда президент находится за границей. Позор!»— написал Трамп в Twitter.

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