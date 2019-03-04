WSJ сообщила детали готовящейся торговой сделки США и КНР

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки США и Китая. Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию, а Вашингтон допускает отмену большинства санкций, наложенных на товары из КНР в прошлом году.

Об этом газете The Wall Street Journal сообщили источники, знакомые с переговорами между странами.



По словам собеседников издания, соглашение постепенно обретает форму после февральских переговоров в Вашингтоне. Препятствия остаются, и каждая сторона может столкнуться с сопротивлением у себя дома по поводу того, что условия слишком выгодны для другой стороны.



Торговая война между США и Китаем началась в прошлом году после того, как Дональд Трамп обложил ввозными пошлинами китайские товары на $250 млрд. Так американский лидер решил оказать давление на Пекин с целью выполнения длинного списка требований, которые изменили бы условия торговли между двумя государствами. Китай принял ответные меры. Говорит Москва

