0
0
128
НОВОСТИ

WSJ сообщила детали готовящейся торговой сделки США и КНР

09:05 04.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки США и Китая. Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию, а Вашингтон допускает отмену большинства санкций, наложенных на товары из КНР в прошлом году.

Об этом газете The Wall Street Journal сообщили источники, знакомые с переговорами между странами.

По словам собеседников издания, соглашение постепенно обретает форму после февральских переговоров в Вашингтоне. Препятствия остаются, и каждая сторона может столкнуться с сопротивлением у себя дома по поводу того, что условия слишком выгодны для другой стороны.

Торговая война между США и Китаем началась в прошлом году после того, как Дональд Трамп обложил ввозными пошлинами китайские товары на $250 млрд. Так американский лидер решил оказать давление на Пекин с целью выполнения длинного списка требований, которые изменили бы условия торговли между двумя государствами. Китай принял ответные меры. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 04.03.2019
Тимошенко выступает за нормализацию отношений с РФ - источник
0
18
10:00 04.03.2019
Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады - СМИ
0
34
09:32 04.03.2019
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
0
83
09:20 04.03.2019
В "Нафтогазе" считают возможной полную утрату газового транзита
0
100
09:00 04.03.2019
Трамп назвал слушания с Коэном возможной причиной неуспеха саммита в Ханое
0
146
08:50 04.03.2019
Министр обороны Германии рассказала кто кому и чем угрожает
0
176
08:40 04.03.2019
Политические партии, НКО и профсоюзы на жизнь россиян почти не влияют - опрос
0
170
08:30 04.03.2019
Мокрый снег и нулевую температуру прогнозируют синоптики в Москве в понедельник
0
158
08:05 04.03.2019
Япония готовится к поставкам на рынок своего первого за 50 лет пассажирского самолета
0
219
07:50 04.03.2019
Более двух десятков человек стали жертвами торнадо в Алабаме
0
199

Возврат к списку