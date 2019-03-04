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В "Нафтогазе" считают возможной полную утрату газового транзита

09:20 04.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Глава национальной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что украинская газотранспортная система станет невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». «Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года»,— сказал он в эфире «5 канала».

При этом господин Коболев сказал, что Украина потеряет сдерживающий фактор против «российской агрессии» при эксплуатации «Северного потока-2», а это, в свою очередь, значительно увеличит вероятность военного конфликта. Коммерсантъ

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