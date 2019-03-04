На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
09:32 04.03.2019 Источник: РБК
Право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии одержала победу на парламентских выборах в стране, которые прошли в минувшее воскресение. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии.
Партия реформ получила 34 мандата в эстонском парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году.
Правящая Центристская партия получает 26 мандатов, на один меньше, чем было ранее.
Кампании в основном были сосредоточены на социальных и экономических вопросах. Центристская партия агитировала в основном за общественные блага, такие как повышение пенсий и улучшение поддержки молодых семей. Реформисты в своей кампании сконцентрировались на создании рабочих мест и улучшении климата для бизнеса. РБК
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