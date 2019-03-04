Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады - СМИ

10:00 Источник: Газета.Ru

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания, сообщает The Globe and Mail.

Ранее Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Уточняется, что Пекин сделал канадской стороне строгое представление. Газета.Ru