0
0
0
НОВОСТИ

Финдиректор Huawei подала в суд на правительство Канады - СМИ

10:00 04.03.2019 Источник: Газета.Ru

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания, сообщает The Globe and Mail.

Ранее Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Уточняется, что Пекин сделал канадской стороне строгое представление.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 04.03.2019
Тимошенко выступает за нормализацию отношений с РФ - источник
0
18
09:32 04.03.2019
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
0
83
09:20 04.03.2019
В "Нафтогазе" считают возможной полную утрату газового транзита
0
100
09:05 04.03.2019
WSJ сообщила детали готовящейся торговой сделки США и КНР
0
138
09:00 04.03.2019
Трамп назвал слушания с Коэном возможной причиной неуспеха саммита в Ханое
0
146
08:50 04.03.2019
Министр обороны Германии рассказала кто кому и чем угрожает
0
176
08:40 04.03.2019
Политические партии, НКО и профсоюзы на жизнь россиян почти не влияют - опрос
0
170
08:30 04.03.2019
Мокрый снег и нулевую температуру прогнозируют синоптики в Москве в понедельник
0
158
08:05 04.03.2019
Япония готовится к поставкам на рынок своего первого за 50 лет пассажирского самолета
0
219
07:50 04.03.2019
Более двух десятков человек стали жертвами торнадо в Алабаме
0
199

Возврат к списку