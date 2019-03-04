Тимошенко выступает за нормализацию отношений с РФ - источник
10:05 04.03.2019 Источник: Известия
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы.
Как рассказали «Известиям» источники в партии «Батькивщина», политик убеждена, что Украине необходимо вернуть взаимодействие с РФ «в рабочее русло». «Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся», — сказал один из собеседников.
По словам другого источника, если Тимошенко станет президентом, Киев не изменит курс на евроатлантическую интеграцию, но «выравнивание отношений с Москвой без сдачи украинского суверенитета и территориальных уступок крайне важно для конечной цели — вливания в Европу».
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