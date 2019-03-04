США отказались от проведения двух учений с Ю.Кореей в целях экономии
10:20 04.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Соединенные Штаты отказались от проведения двух масштабных учений с Южной Кореей в целях экономии, — написал Дональд Трамп в Твиттере. Он отметил, что это была его позиция еще до того, как он стал президентом.
Трамп добавил, что помимо этого снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей тоже «хорошая вещь». Накануне Пентагон заявил, что прекращает проводить ежегодные совместные учения с Сеулом. Эхо Москвы
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