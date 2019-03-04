Автомобиль с палестинцами въехал в группу израильских военных
10:32 04.03.2019 Источник: Газета.Ru
Машина, за рулем которой, предположительно, находились граждане Палестины, влетел в группу израильских военных на Западном берегу реки Иордан, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство Израиля.
По имеющимся данным, израильские военные в ответ открыли огонь по троим лицам, совершившим наезд. Местные СМИ сообщают, что двое из нападавших были убиты, третий получил «незначительные повреждения».
Информация о состоянии военных израильской армии к настоящему моменту отсутствует. Газета.Ru
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