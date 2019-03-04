Болтон пригрозил жестким ответом за препятствие возвращению Гуайдо в Венесуэлу
11:00 04.03.2019 Источник: Газета.Ru
Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу оппозиционера Хуана Гуайдо США даст жесткий ответ. Об этом он написал в своем твиттере.
Болтон отметил, что Гуайдо заявил о намерении вернуться в Венесуэлу.
«Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, будут встречены жестким и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества», — написал Болтон.
Ранее он заявил, что США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле. Газета.Ru
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