Болтон пригрозил жестким ответом за препятствие возвращению Гуайдо в Венесуэлу

11:00 Источник: Газета.Ru

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу оппозиционера Хуана Гуайдо США даст жесткий ответ. Об этом он написал в своем твиттере.

Болтон отметил, что Гуайдо заявил о намерении вернуться в Венесуэлу.



«Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, будут встречены жестким и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества», — написал Болтон.



Ранее он заявил, что США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле. Газета.Ru

