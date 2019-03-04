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Китай поддерживает инициативу РФ стать посредником между Пакистаном и Индией

11:08 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай поддерживает инициативу России выступить дипломатическим посредником между Индией и Пакистаном для деэскалации ситуации между странами. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы приветствуем любые меры, которые будут способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе, а также улучшению обстановки", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Мы надеемся, что Индия и Пакистан смогут посредством консультаций урегулировать существующие разногласия", - добавил дипломат. При этом Лу Кан не дал прямого ответа на вопрос о том, может ли КНР выступить в качестве посредника между Индией и Пакистаном. Как указал представитель внешнеполитического ведомства, Китай в настоящее время поддерживает тесные контакты с обеими сторонами и намерен продолжить играть конструктивную роль в урегулировании обстановки.

Причиной нынешней напряженности между странами стало нападение 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек; ответственность за вылазку взяли на себя боевики "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

1 марта МИД России сообщил о том, что глава ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре в пятницу с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации между Исламабадом и Нью-Дели.

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