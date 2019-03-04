СМИ назвали максимальную разницу тарифов на вывоз мусора в регионах
12:00 04.03.2019 Источник: РБК
Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестанские огни в Дагестане. Он составляет 93,48 руб. за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует на Таймыре, в технологической зоне Березовского района Красноярского края — 2487,85 руб. При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раз — 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб. м соответственно, а максимальные тарифы различаются лишь в 5,5 раз. РБК
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