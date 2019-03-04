В Астрахани проведут форум гостиничной индустрии
11:32 04.03.2019 Источник: НГ-Online
Астраханские власти готовятся к Деловому форуму гостиничной индустрии. Как рассказали «НГ» в пресс-службе главы региона, в нем, помимо представителей турбизнеса и туристического сообщества, примут участие сотрудники УМВД, МЧС, УФНС, Роспотребнадзора, ФСБ и регионального Погрануправления.
«Программой форума предусмотрен открытый диалог представителей федеральных и региональных органов власти с гостиничным бизнесом по всем вопросам осуществления ими деятельности в Астраханской области, – отметили в пресс-службе главы региона. – На форуме, в частности, обсудят актуальные вопросы системы классификации гостиниц. Опытом прохождения процедуры классификации поделятся приглашенные эксперты, представители астраханских отелей и баз отдыха».
Ожидается, что особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства на предприятиях гостиничной индустрии и вопросам обеспечения безопасности туризма в области. Также участникам форума предлагаются к обсуждению вопросы, связанные с налогообложением гостиничного предприятия.
Андрей Серенко
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