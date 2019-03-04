Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня - Индия

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Индия и Пакистан снова обстреляли позиции друг друга в Кашмире. Как заявили в Нью-Дели, пакистанская армия ночью нарушила режим прекращения огня. Индийская армия ответила.

Перестрелка длилась более трёх часов. О жертвах и пострадавших информации нет. Об этом сообщил официальный представитель индийского Минобороны Девендер Ананд.



Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет госграницы. Её заменяет линия контроля, не имеющая юридической силы. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке вооружённых сепаратистов на территории региона. Говорит Москва

