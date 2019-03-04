0
0
87
НОВОСТИ

В Алжире проходят акции протеста после того, как действующий президент подал документы для участия в выборах

12:20 04.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Во многих городах Алжира продолжились акции протеста после того, как действующий 82-летний президент подал документы для участия в выборах главы государства. Участники манифестаций выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали Абдельазиза Бутефлика уйти в отставку. Выборы в Алжире намечены на 18 апреля. Бутефлика находится у власти с 1999-ого года. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 04.03.2019
Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения
0
23
13:00 04.03.2019
Лавров опроверг заявления Болтона, что РФ якобы не поставляла в Венесуэлу медикаменты
0
34
12:32 04.03.2019
Солсбери успешно оправился от последствий химической атаки - Мэй
0
81
12:05 04.03.2019
Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня - Индия
0
132
12:00 04.03.2019
СМИ назвали максимальную разницу тарифов на вывоз мусора в регионах
0
151
11:32 04.03.2019
В Астрахани проведут форум гостиничной индустрии
0
164
11:20 04.03.2019
Медведев поделился подозрениями относительно выборов на Украине
0
195
11:08 04.03.2019
Китай поддерживает инициативу РФ стать посредником между Пакистаном и Индией
0
190
11:00 04.03.2019
Болтон пригрозил жестким ответом за препятствие возвращению Гуайдо в Венесуэлу
0
196
10:32 04.03.2019
Автомобиль с палестинцами въехал в группу израильских военных
0
222

Возврат к списку