В Алжире проходят акции протеста после того, как действующий президент подал документы для участия в выборах

12:20 Источник: Эхо Москвы

Во многих городах Алжира продолжились акции протеста после того, как действующий 82-летний президент подал документы для участия в выборах главы государства. Участники манифестаций выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали Абдельазиза Бутефлика уйти в отставку. Выборы в Алжире намечены на 18 апреля. Бутефлика находится у власти с 1999-ого года. Эхо Москвы