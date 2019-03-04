В Алжире проходят акции протеста после того, как действующий президент подал документы для участия в выборах
12:20 04.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Во многих городах Алжира продолжились акции протеста после того, как действующий 82-летний президент подал документы для участия в выборах главы государства. Участники манифестаций выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали Абдельазиза Бутефлика уйти в отставку. Выборы в Алжире намечены на 18 апреля. Бутефлика находится у власти с 1999-ого года. Эхо Москвы
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