0
0
70
НОВОСТИ

Солсбери успешно оправился от последствий химической атаки - Мэй

12:32 04.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Солсбери успешно оправился от последствий химической атаки год назад. Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй в связи с годовщиной отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Она поблагодарила, в частности, военных, которые участвовали в операции по обеззараживанию города, а также всех местных жителей. С самого начала Лондон возлагал ответственность за использование отравляющего вещества «Новичок» на Россию. Об этом говорила Тереза Мэй.

В свою очередь, в МИДе России говорят, что Москва ведет собственное расследование дела Скрипалей. Там все время подчеркивают, что британская сторона скрывает подробности инцидента в Солсбери.

Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании инцидента в Солсбери. Серьезного урона политическому имиджу этот инцидент не нанес, сказал «Эху» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

Сенатор Климов считает недавнее обращение сына погибшей от вещества «Новичок» англичанки к российскому президенту, очередной попыткой возобновить эту тему.

Сын Дон Стерджесс попросил президента Владимира Путина передать британским спецслужбам двух подозреваемых по «делу Скрипалей». Речь идет о людях, которые упоминаются в прессе под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Британская сторона считает их сотрудниками военной разведки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 04.03.2019
Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения
0
23
13:00 04.03.2019
Лавров опроверг заявления Болтона, что РФ якобы не поставляла в Венесуэлу медикаменты
0
34
12:20 04.03.2019
В Алжире проходят акции протеста после того, как действующий президент подал документы для участия в выборах
0
96
12:05 04.03.2019
Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня - Индия
0
132
12:00 04.03.2019
СМИ назвали максимальную разницу тарифов на вывоз мусора в регионах
0
151
11:32 04.03.2019
В Астрахани проведут форум гостиничной индустрии
0
164
11:20 04.03.2019
Медведев поделился подозрениями относительно выборов на Украине
0
195
11:08 04.03.2019
Китай поддерживает инициативу РФ стать посредником между Пакистаном и Индией
0
190
11:00 04.03.2019
Болтон пригрозил жестким ответом за препятствие возвращению Гуайдо в Венесуэлу
0
196
10:32 04.03.2019
Автомобиль с палестинцами въехал в группу израильских военных
0
222

Возврат к списку