Солсбери успешно оправился от последствий химической атаки - Мэй

12:32 Источник: Эхо Москвы

Солсбери успешно оправился от последствий химической атаки год назад. Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй в связи с годовщиной отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Она поблагодарила, в частности, военных, которые участвовали в операции по обеззараживанию города, а также всех местных жителей. С самого начала Лондон возлагал ответственность за использование отравляющего вещества «Новичок» на Россию. Об этом говорила Тереза Мэй.

В свою очередь, в МИДе России говорят, что Москва ведет собственное расследование дела Скрипалей. Там все время подчеркивают, что британская сторона скрывает подробности инцидента в Солсбери.



Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании инцидента в Солсбери. Серьезного урона политическому имиджу этот инцидент не нанес, сказал «Эху» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.



Сенатор Климов считает недавнее обращение сына погибшей от вещества «Новичок» англичанки к российскому президенту, очередной попыткой возобновить эту тему.

Сын Дон Стерджесс попросил президента Владимира Путина передать британским спецслужбам двух подозреваемых по «делу Скрипалей». Речь идет о людях, которые упоминаются в прессе под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Британская сторона считает их сотрудниками военной разведки.

