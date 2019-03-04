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Лавров опроверг заявления Болтона, что РФ якобы не поставляла в Венесуэлу медикаменты

13:00 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия на самом деле не поставила в Венесуэлу партию медикаментов, неверно. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс- конференции с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как напомнил министр, на днях Болтон написал в "Твиттере", что президент Венесуэлы Николас Мадуро лжет, будто бы Москва поставила в Каракас партию медикаментов и лекарств. "Не знаю, откуда он берет такие сведения, но мы поставили народу Венесуэлы по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения семь с половиной тонн медикаментов, - указал Лавров. - Так что никто никого не вводил в заблуждение".

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