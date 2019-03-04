Лавров опроверг заявления Болтона, что РФ якобы не поставляла в Венесуэлу медикаменты
13:00 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия на самом деле не поставила в Венесуэлу партию медикаментов, неверно. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс- конференции с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Как напомнил министр, на днях Болтон написал в "Твиттере", что президент Венесуэлы Николас Мадуро лжет, будто бы Москва поставила в Каракас партию медикаментов и лекарств. "Не знаю, откуда он берет такие сведения, но мы поставили народу Венесуэлы по линии Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения семь с половиной тонн медикаментов, - указал Лавров. - Так что никто никого не вводил в заблуждение".
НОВОСТИ
- 13:05 04.03.2019
- Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения
- 12:32 04.03.2019
- Солсбери успешно оправился от последствий химической атаки - Мэй
- 12:20 04.03.2019
- В Алжире проходят акции протеста после того, как действующий президент подал документы для участия в выборах
- 12:05 04.03.2019
- Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня - Индия
- 12:00 04.03.2019
- СМИ назвали максимальную разницу тарифов на вывоз мусора в регионах
- 11:32 04.03.2019
- В Астрахани проведут форум гостиничной индустрии
- 11:20 04.03.2019
- Медведев поделился подозрениями относительно выборов на Украине
- 11:08 04.03.2019
- Китай поддерживает инициативу РФ стать посредником между Пакистаном и Индией
- 11:00 04.03.2019
- Болтон пригрозил жестким ответом за препятствие возвращению Гуайдо в Венесуэлу
- 10:32 04.03.2019
- Автомобиль с палестинцами въехал в группу израильских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать