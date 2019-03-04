Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС продлил на один год индивидуальные санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год", - говорится в заявлении.

