Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения
13:05 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС продлил на один год индивидуальные санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год", - говорится в заявлении.
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