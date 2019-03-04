Объем производства напитков на основе пива вырос на 23%
13:20 04.03.2019 Источник: RNS
Объем производства напитков на основе пива в 2018 году вырос на 23%, рост объема производства пива составил 2,4%, сообщил председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка в ходе пресс-конференции.
«Пивоваренная отрасль выросла на 4,1%...При этом, существенный рост показали напитки на основе пива – прирост 23%, при этом, традиционное пиво тоже выросло – 2,4%. Соответственно, совокупное производство составило 774,7 млн дал», – сказал Губка. RNS
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