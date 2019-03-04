Есть блины на Масленицу собираются 91% россиян
13:32 04.03.2019 Источник: НГ-Online
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, приуроченного к началу Масленицы.
Абсолютное большинство россиян (91%) собираются в течение масленичной недели есть блины, а три четверти (77%) респондентов будут сами их готовить.
Наибольшим успехом в качестве начинки для блинов у россиян пользуется сметана (50%) и варенье (33%). Далее следуют сгущенное молоко и творог (по 23%), мясо и мед (по 19%). Еще 13% респондентов любят есть блины с маслом, а 12% предпочитают блины с икрой.
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