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НОВОСТИ

Есть блины на Масленицу собираются 91% россиян

13:32 04.03.2019 Источник: НГ-Online

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, приуроченного к началу Масленицы.

Абсолютное большинство россиян (91%) собираются в течение масленичной недели есть блины, а три четверти (77%) респондентов будут сами их готовить.  

Наибольшим успехом в качестве начинки для блинов у россиян пользуется сметана (50%) и варенье (33%). Далее следуют сгущенное молоко и творог (по 23%), мясо и мед (по 19%). Еще 13% респондентов любят есть блины с маслом, а 12% предпочитают блины с икрой. 

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