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НОВОСТИ

России надо создавать "собственную украинистику", считает Косачев

14:00 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России необходимо готовить собственных специалистов по истории Украины, где на государственном уровне "перекраивается история" и активно формируются русофобские настроения. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на совещании с участием представителей МИД РФ, Россотрудничества и научного сообщества, посвященном формированию объективного восприятия истории России за рубежом.

"Мы видим, как на Украине на государственном уровне перекраивается история, создается новый русофобский исторический нарратив, который в обозримом будущем там на Украине может, к сожалению, полностью отменить академическое историческое знание, сформировать совершенно неприемлемое с точки зрения национальной безопасности России восприятие нашей страны молодым поколением", - сказал Косачев. В России нужно "создавать свою собственную украинистику", добавил сенатор.

Он также призвал готовить специалистов по истории Молдовы, Белоруссии, Казахстана, стран Прибалтики. "Это все тоже в высшей степени актуальные задачи", - отметил Косачев.

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