Инфляция в РФ к середине года в квартальном выражении будет соответствовать 4% - глава ЦБ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России к середине текущего года в квартальном выражении будет соответствовать 4%, сейчас она составляет около 5%, сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4-х процентов к середине года и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику с тем, чтобы в следующем году это было близко к 4%", - сказала она, отметив, что "из-за разовых факторов сейчас (инфляция - прим. ТАСС) около 5%, но подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная".

