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НОВОСТИ

СМИ сообщили о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта

14:32 04.03.2019

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта, пишет The Sun.

Полиция, прибывшая на место происшествия уже оповестила родственников Флинта о его смерти. По данным правоохранительных органов, смерть артиста не носит криминального характера. ТК Звезда

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