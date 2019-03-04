СМИ сообщили о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта

14:32

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта, пишет The Sun.

Полиция, прибывшая на место происшествия уже оповестила родственников Флинта о его смерти. По данным правоохранительных органов, смерть артиста не носит криминального характера. ТК Звезда