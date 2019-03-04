СМИ сообщили о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта
14:32 04.03.2019
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта, пишет The Sun.
Полиция, прибывшая на место происшествия уже оповестила родственников Флинта о его смерти. По данным правоохранительных органов, смерть артиста не носит криминального характера. ТК Звезда
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