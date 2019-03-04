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Венесуэла примет соответствующие меры в отношении Гуайдо - исполнительный вице-президент

15:00 04.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венесуэлы примет соответствующие меры в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента. Об этом заявила в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"У нас крепкие и устойчивые институты, у нас правовое государство, его [Гуайдо] поведение, его деятельность будут тщательно проанализированы этими институтами. Будут приняты соответствующие меры", - сказала Родригес.

"Можно подумать, что это человек - сумасшедший: он говорит, что собирается вернуться в Венесуэлу, чтобы вновь взяться за свою работу, вернуть себе свои полномочия, но о каких именно полномочиях идет речь? Если мы посмотрим, всем управлением страны занимается действующий президент, законный президент Николас Мадуро... Что же касается Гуайдо, это человек не буйнопомешанный, это человек, совершенно трезво понимающий, что происходит, это циник, который действует по прямой указке Вашингтона и пытается захватить власть в Венесуэле", - отметила Родригес.

Ранее Гуайдо, несмотря на запрет выезжать из страны, посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор. В воскресенье он заявил, что в понедельник намерен вернуться в Венесуэлу.

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